香港民陣21日舉行的反修訂《逃犯條例》遊行終點，被警方強制設在灣仔修頓球場一帶。防止發生衝突金鐘政府總部一帶，繼續加強戒備。工作人員將多個大型水馬，放置在政總東翼前地，以及通往政總與立法會的天橋。警方表示，會要求港鐵按情況增加班次疏導人流；亦會封閉莊士敦道附近共13條橫街，方便遊行人士離開。

遊行舉辦方民陣暫定於下午3時，在維園舉行為期約半小時集會，遊行於下午3時半正式起步，但若人數過多，將安排遊行隊伍提早出發。

防止遊行發生衝突，金鐘政府總部一帶，繼續加強戒備。工作人員將多個大型水馬，放置在政總東翼前地，以及通往政總與立法會的天橋；立法會道一帶，有工人用膠水加固地磚。

據港媒報導，民陣不滿警方的遊行不反對通知書，要求以灣仔作為終點，20日向上訴委員會上訴，要求以中環終審法院為終點，但被駁回，不過遊行結束時間，延長至午夜。

民陣認為，在灣仔疏導人潮有極大困難，加上會展正舉行書展，會對商戶及市民造成影響，但會按不反對通知書要求，在遊行結束後呼籲市民離開，但如何離開責任在於警方。民陣亦會堅持以幾十人做代表，拿著表達訴求的標語，前往終審法院。

(中時 )