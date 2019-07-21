羅智強臉書文章意外釣出許多韓粉。(擷取自羅智強臉書)

台北市長柯文哲日前有關美中台對抗選邊站發言，與民進黨主席卓榮泰隔空交鋒，柯以「大家智商也都超過70」回敬，卓榮泰則再度表示，「這是做事的時代，不是鬥智的時代」。國民黨台北市議員羅智強對此表示，柯文哲這段話中肯實在，他完全認同！他直言「當今台灣民主自由最大的威脅，就是民進黨！」這篇文章也意外釣出許多韓粉。

卓榮泰日前指親美是與自由民主站在一起，柯則回應，他主張親美友中，還是與美國陣營站在同一邊，只是不需為了操縱民意做沒必要的對抗，「大家都是成年人，智商超過70，也不用想太多」。卓榮泰則回擊，「這是一個做事的時代，不是鬥智的時代」。

羅智強在臉書表示，雖然他2020這一張票必投韓國瑜，但他說柯文哲這一段「大家都是智商超過七十的成年人，所以也不用講太多！」對民進黨的批評，中肯實在、拳拳到位，他完全認同！

羅智強指出，民進黨說他和自由民主站在一起，真的是在欺負台灣人的智商！打壓司法、打壓言論自由、箝制新聞、破壞選務中立、閹割公投、踐踏大學自主，「虧民進黨還有臉說自己和自由民主站在一起，真的是把全台灣人的智商當成不到70！」羅說當今台灣民主自由最大的威脅，就是民進黨！2020滅東廠，全民下架民進黨。

這篇文章引發許多回應，也意外釣出許多韓粉表示「阿伯這幾天講得話真的很中肯，但是我還是要投給韓國瑜」、「雖然我也是唯一支持韓國瑜！不過，柯P正常的時候，很多話其實還滿中肯的！」、「感覺阿北最近吃了比較多的誠實豆沙包，火力特別強」、「柯P雖然有時還蠻欣賞你的，但我更愛韓國瑜，抱歉了」、「柯P嘴民進黨都嘴的都很有道理」。

(中時電子報)