大陸國務院新聞辦今天發表《新疆的若干歷史問題》白皮書。當中強調，新疆是中國領土不可分割的一部分，屬於整個中華民族，從來不是「東突厥斯坦」。並批評，境內外敵對勢力鼓譟新疆獨立，其結果必將被歷史和人民所唾棄。

白皮書指出，新疆是中國領土不可分割的一部分，從來都不是「東突厥斯坦」；維吾爾族經過長期遷徙融合形成的，是中華民族的組成部分；新疆是多文化多宗教並存的地區，新疆各民族文化是在中華文化懷抱中孕育發展的；伊斯蘭教不是維吾爾族天生信仰且唯一信仰的宗教，與中華文化相融合的伊斯蘭教紮根中華沃土並健康發展。

白皮書舉出多項歷史説明，新疆地區自漢代開始正式成為中國版圖的一部分，此後雖然多次出現政權割據的情況，但都屬於中國疆域內的地方政權形式，都不是獨立的國家，其具有濃厚的「中國一體」意識，或認為自己是中原政權的分支，或臣屬於中原政權，而最終都走向重新統一。

白皮書強調，新疆屬於新疆各族人民，屬於整個中華民族，境內外敵對勢力為了達到分裂、肢解中國的目的，蓄意歪曲歷史、混淆是非，妄稱新疆為「東突厥斯坦」，鼓譟新疆獨立，企圖把新疆各民族和中華民族大家庭、新疆各民族文化和多元一體的中華文化割裂開來，結果必將被歷史和人民所唾棄。

白皮書結尾道，當前新疆經濟持續發展，社會和諧穩定，民生不斷改善，文化空前繁榮，宗教和睦和順，處於歷史上最好的繁榮發展時期，「新疆的明天會更加美好，新疆的明天一定會更加美好！」

值得一提的是，陸國務院近來數度就新疆問題發表白皮書，包括今年3月發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》，稱新疆依法開展反恐怖主義和去極端化鬥爭，有效遏制了恐怖活動多發頻發勢頭。去年11月，《新疆的文化保護與發展》白皮書，強調堅持宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應。

(中時 )