被常客摔爆的衛生紙。(翻攝自 爆怨公社)

加油站什麼奧客都有，但第一次遇到因為衛生紙太爛被指著罵「三字經」，讓加油站員工心靈受創！有網友PO文，說日前一台汽車來加油，突然與同事起爭執，「我去幫忙時，得知是贈品不滿意，想換另一種高級衛生紙，但我告知他無法，畢竟是站長規定的」。

原PO在「爆怨公社」說，雖然他是常客，可是金額實在差太多，依規定沒辦法送他，說完抱歉後，常客突然暴怒「我這個月在這邊加那麼多！」拿起給他的衛生紙就往地上摔，「直接對著我就是『五字經、三字經』的罵，有多難聽就多難聽…」，而且罵一次不夠還罵第二次，讓原PO很受傷，「我不能理解為何你是常客，就能這樣凹？我也是好聲好氣的解釋，我就該被罵？」

對此，網友們說道，「就衛生紙而已….有沒有那麼窮」、「何必為難領人薪水的員工？」、「為了小事大動肝火，人格只值一包衛生紙，格局就只有這樣」；還有人說「窮鬼能拗就拗」、「可能想烙賽想用好的衛生紙擦屎吧」。

(中時電子報)