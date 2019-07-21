國道一號北上204公里埔鹽路段，21日近午發生6車連環撞事故，其中一部自小客車上一家3口送醫，所幸均無大礙，事故造成車輛大回堵長達公里以上，國道警方1小時後排除事故現場後，呼籲駕駛人小心慢行、注意前方路況。

中午11時許，國道警方獲報，國道一號北上204公里處埔鹽路段，發生6車連環擦撞意外，緊急趕到現場排除並疏導車流，初步調查疑似是因為車流量大，駕駛人又未保持安全距離導致擦撞，事故路段大塞車，後方車速一度僅剩不到40公里。

其中一部自小客車上一家小口因擦撞受傷，消防局出動兩部救護車到場護送就醫，所幸送醫後夫妻倆皆僅受皮肉擦傷輕傷，車上的一歲小男童檢傷後確認並無內、外傷，但驚嚇過度。

國道警方指出，事故迅速在一小時後排除，但因時值周日北上車潮車流大，中午過後埔鹽路段以南車速仍僅在80公里左右，呼籲駕駛人保持耐心、小心行駛。

(中時 )