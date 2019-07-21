帕奎奧在第一回合以組合拳將舒曼打倒在地。（美聯社）

WBA次中量級冠軍週末於賭城開打，40歲的菲律賓戰神帕奎奧(Manny Pacquiao, 61勝7敗, 39次KO)對決30歲的美國「一拳」拳王舒曼(Keith Thurman, 29勝0敗, 22次KO)。公認對打最強的帕奎奧與擅長一拳決勝的舒曼引來拳迷熱議，沒想到帕奎奧第一回合就差點一拳結束比賽，經過十二回合激戰，史上唯一拿到8個量級冠軍的帕奎奧以判定獲勝。

第一回合舒曼就近身與帕奎奧對打，雖然一度將帕奎奧逼到角落，並以拿手的右手重拳「一拳」打個正著，但是帕奎奧沒事，還以左手重拳反擊，一輪1-2-3組合拳直接把舒曼打倒在地，全場觀眾陷入瘋狂！放話要兩回合KO對手的舒曼反而先倒地了。所幸舒曼第二回合很快回復狀態，幾次對打非常激烈，兩人都像不要命一樣。

拳王舒曼(右)以身體攻擊消耗對手體力。（美聯社）

舒曼是典型的怪物，他七年級時就發現自己可以一拳打倒一個成年人，綽號「One Time」表示他只要結實打到一次就贏了。舒曼職業生涯初期近乎無敵，不過隨著受傷與對手愈來愈強，他其實一陣子沒有直接KO獲勝了，取而代之的是拳擊技巧愈來愈純熟。

第五回合，帕奎奧反擊拳打爆了舒曼的鼻子，全場再度沸騰，不過擁有年齡優勢的舒曼改以刺拳和身體攻擊消耗對手體力，逐漸主導戰局，帕奎奧的速度與輸出火力開始下滑。第十回合，憤怒的帕奎奧再開一輪猛攻，他的直拳把舒曼打得很慘，不過舒曼適時反擊並保持距離，沒有再倒地。

帕奎奧(右)打爆了舒曼的鼻子。（美聯社）

最後第十二回合，舒曼撤退到角落，防住一輪猛攻之後，以強力直拳命中，但他已無力擊倒帕奎奧。其實帕奎奧之前吃了很多拳已經受傷，他只是晃晃腦袋就像沒事一樣，很難相信40歲還有這樣的體魄。這場大戰相當精彩，退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)、NBA球星里歐納德(Kawhi Leonard)也到場觀賽，帕奎奧保證入袋1000萬美元，舒曼最少也可賺250萬美元。

(中時電子報)