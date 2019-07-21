嘉義縣六腳鄉洪姓牧場工人，昨天下午疑似操作不慎，掉進牧草粉碎機，當場被攪成肉塊，消防員獲報到場，洪男早已身首異處。檢察官今日相驗結果，死者因墜入牧草飼料攪拌機，造成軀幹肢體離斷創傷、創傷性休克死亡。

年約71歲的死者洪男，在六腳鄉魚寮村陳瑞珍畜牧場工作7年多，昨天下午疑似在清理草粉碎機時，不慎墜入，發現時，僅存殘缺不全的四肢及衣物。警方研判，洪男當時可能身體不適，站在高台鐵板上踩空而慘死。

21日上午經檢察官葉美菁偕同法醫相驗結果，死者係因墜入飼料攪拌機造成軀幹肢體斷創傷、創傷性休克死亡，尚存部分有顱骨與頭皮耳朵，兩側上肢前臂，右側肱骨，右側股骨，脛骨，兩側腳掌，因此便透過假牙進一步確認身分。

檢察官另與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心將到牧場現勘，調查安全設施是否符合法規，釐清業者的過失責任。

縣府社會局副局長張翠瑤表示，嘉義縣長翁章梁22日會到死者住家慰問，並致贈縣府的慰問金。社會局會協助家屬申請勞動部職災慰問金10萬（送支票到案家），及職安署家屬補助金10萬（匯款到家屬帳戶）。

張翠瑤說，此案是勞基法規範僱傭關係，雇主應依勞基法負補償責仼，及民事責任，需由雙方協調，無關農保身分，職衛署檢查鑑定結果若有過失，檢察官可能以刑法業務過失罪起訴。

(中時 )