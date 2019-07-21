詹江村表示自己也被王浩宇封鎖。(詹江村臉書)

詹江村說，村長終於知道，王浩宇為什麼一直關心「新中北路」重鋪工程了！(詹江村臉書)

昨天上午詹江村又於臉書發文說王浩宇農舍比李佳芬誇張，李佳芬合法買進，王浩宇違法自蓋。(詹江村臉書)

時常在臉書黑韓的桃園市議員王浩宇轉向了?高雄因719暴雨淹水，王浩宇反常的在FB幫高雄市長韓國瑜說話。外界認為，可能是因為桃園市議員詹江村在臉書踢爆王浩宇家農舍比李佳芬家還誇張，有許多網友看到照片後串聯想檢舉違建。但王浩宇本人接受其他媒體採訪時否認，他自清名下沒有房產，「近親並沒有農舍」。

「村長呼叫，王浩宇請問這個農舍合法嗎？」桃園國民黨議員詹江村18日晚間在臉書上張貼一棟農舍照片，疑為王浩宇家所擁有，但王浩宇遲遲未在FB澄清，反而攻擊時代力量立委黃國昌說自己被黃封鎖。

「村長」詹江村也截圖再度呼叫王浩宇說，「#村長也被王浩宇封鎖，所以到底要不要回答，那個農舍是否合法？#幫我去臉書問他，#不過問完後也會被封鎖喔^^」。有許多網友跑去王浩宇臉書底下貼圖留言詢問農舍事件，但王並未正面回覆。

詹江村19日再貼第二次圖並說「#村長再度呼叫王浩宇，#你還沒有回答這戶農舍合法嗎？#這個地址變成打卡景點了，#什麼人住這裡會有巡邏箱?」並說，村長終於知道，王浩宇為什麼一直關心「新中北路」重鋪工程了！

昨天上午詹江村又於臉書發文說「王浩宇農舍比李佳芬誇張，李佳芬合法買進，王浩宇違法自蓋，我只是凸顯你用放大鏡看韓國瑜的時候，看到民進黨的誇張嗎？庶民是平民不是貧民，黃光芹跟綠色名嘴，有評論蔡英文錢多到誇張N倍嗎？我不追殺王浩宇，不跟無良綠營名嘴一般。時代力量跟王浩宇仇恨深去別處殺別在我版面。」

今日上午詹江村再轉發王浩宇新聞並說「你別一再抹黑韓國瑜，我就試著不再弄農舍事件喔!對喔，你否認那農舍跟你無關，其實你可以告我啊！我叫做～獨孤求告～」

據《上報》報導，王浩宇表示他住鬧區市區大樓，且「近親並沒有農舍」。記者致電詹江村，他表示這間農舍公開資訊都能在網站上查到，問房仲就知道怎麼查，就他查到的資料是「夫妻贈與」，持有者女性，姓邱，新竹市。對於王浩宇說「近親並沒有農舍」，詹江村不解說「怎麼會不認父母呢?」

詹江村在直播時也呼籲「村民」們不要去檢舉王浩宇，但仍有許多網友串聯教學檢舉步驟。詹在電話中說「檢舉也沒有用」，全台都一樣，拆違建需要經費，但這種要政府主動拆有困難。

(中時電子報)