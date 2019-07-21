長榮航空空服員上月進行罷工行動，昨日已全面復飛。罷工落幕後卻傳出桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣揚言在反罷工機師的飛機餐中加料，長榮緊急將其開除。不過加料風波也引來美國運輸部關切，長榮航空表示，近日接獲美國運輸部轉介的旅客投訴，將會依據目前處理狀況給予回覆。民航局也將要求長榮妥善說明。

長榮勞資簽下團體協約後，網路出現一張截圖，郭芷嫣在群組內表示，「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「中途跳船的，電爆」，甚至揚言要在機師的飛機餐中加料。

郭芷嫣事後發布聲明說，「entree要被加料的人」等言語確為我本人所言，但並無霸凌意圖，該為玩笑話，她承認確有不當之處，深感抱歉，承諾未來不會有任何霸凌他人、影響飛安的行為。長榮航空表示，郭芷嫣該舉已有影響飛安疑慮，最終決定予以免職。

不料，加料風波驚動美國運輸部關切，長榮航空上週向民航局通報，日前接獲美國運輸部乘客保護部門轉介旅客對此案的投訴，並要求長榮在一個月內給予說明。長榮表示，將就目前處理狀況給予回覆。民航局則要求，長榮須妥善說明回覆，並維持飛美航班營運。

長榮進一步表示，有關郭芷嫣涉犯民用航空法與刑法的相關規定，該案也已進入司法程序。

(中時 )