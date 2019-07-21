嘉義縣太保市公所21日在後潭停車場舉辦「太保市108年親子夏令營暨模範兒童表揚活動」，除表揚134位優秀學童，也有玩水設施，讓孩子暑假多一場遊樂的活動。為了解決人口老化，這3年來市公所積極推動育兒、生育津貼等補助，也規畫藝文中心，使家長願意帶著孩子來太保居住成長。

嘉義縣太保市長黃榮利表示，舉辦夏令營目的是提供父母一個親子時間，與其在家滑手機，不如來這陪著孩子一起玩水。他說，日前市公所與菜商合作，在營養午餐中讓小朋友每周都可吃有機蔬菜，再加上育兒、生育津貼等補助，太保市可謂在全嘉義，對於兒童福利這塊，著墨最深的地方。

太保市公所機要秘書鄭淑分表示，前年市公所已還清公所負債，現在無債一身輕，自市長上任後，除了有1胎1萬元，第2胎2萬元的生育津貼、國中小學雜費減免，將來有藝文中心，未來會辦更多親子活動，讓太保市民可感受到公所的付出。

今日活動中除了有大型滑水道可讓大小朋友釋放熱情，還有小朋友最愛的氣墊城堡、碰碰跳跳遊戲，不敢玩滑水道的小朋友，也規畫戲水區和親子共乘的旋轉木馬，有位阿嬤說自己身平第一次坐旋轉木馬，覺得相當新奇。

此外，為了兌換冰淇淋券、夾娃娃機券，小朋友們在挑戰闖關賽時，無不使出渾身解數來通過遊戲任務。雖然天公不作美，一直下大雨，但小朋友各個穿著雨衣玩的不亦樂乎。

(中時 )