命理老師許睿光表示，本週太陽、金星及火星都落在獅子座，獅子座是一個充滿信心與力量，而且非常陽剛的一個星座，12星座的大家在這段時間可以好好的利用這股能量，來完成一些需要花費較大的心思與力氣完成的事情，雖然水星仍舊在逆行當中，但整個氛圍是在上升的，如果大家還有一些麻煩事還沒處理，可以在這段時間耐著性子盡快結束唷。
運勢大旺：
●獅子 ♌️ 能量大漲 眾人焦點
●射手 ♐️ 四方貴人 遠地好運
●雙魚 ♓️ 貴人相助 桃花朵朵
●天蠍 ♏️ 職場發光 受人器重
運勢平穩：
●牡羊 ♈️ 好運相隨 突破難關
●水瓶 ♒️ 桃花運旺 突然來電
●金牛 ♉️ 心情愉悅 陪伴家人
●處女 ♍️ 貴人相助 暗地計畫
要注意：
●天秤 ♎️ 人際走旺 協調人際
●雙子 ♊️ 行程忙碌 妥善處理財務
●巨蟹 ♋️ 正財走旺 建立自我價值
●魔羯 ♑️ 沈澱思考 創造雙贏
➤加碼
財運最旺：巨蟹 ♋️
桃花最旺：獅子 ♌️
事業最旺：天蠍 ♏️
(中時電子報)
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