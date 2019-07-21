大政治大爆卦-無色覺醒》讚邁勘災批韓怠慢 徐國勇眼中只有藍綠？ 14:092019/07/21 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南台灣19日被雨彈轟炸，高雄多處淹水，高雄市長韓國瑜昨表示，行政院態度很奇怪，「從行政院長到內政部長，全部在指責高雄」。 內政部長徐國勇昨在臉書又稱「韓市長此時最該關注高雄防救災」，對照陳其邁在高雄永安了解新港抽水站作業質疑市長韓國瑜救災動作慢，高市副市長李四川直斥徐國勇亂講，並表示治水是他專業，非韓刻意缺席，而是重視治水工程專業，以解決問題為要。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #徐國勇 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 全國各商圈在高雄愛河擺攤 衝庶民經濟 13:022019/07/17 財經 輕颱丹娜絲來襲 徐國勇呼籲做好防颱準備 13:492019/07/17 政治 內政部教你吃颱風餐惹眾怒 陳其邁：第一次想按怒 00:112019/07/18 生活 輕颱丹娜絲明解除海警 徐國勇：嚴防強降雨 13:142019/07/18 生活 輕颱丹娜絲預計明解除海警 徐國勇：嚴防強降雨 12:302019/07/18 生活 加入世界不動產聯盟 高雄市建築經營協會園冶獎更國際化 12:512019/07/18 財經 韓國瑜歡迎世界不動產聯盟2022年會 在高雄舉辦 14:272019/07/19 財經 高雄查賄制暴遭質疑 徐國勇回應了 12:262019/07/20 政治 徐國勇批韓防災懈怠 李四川怒反擊 14:242019/07/20 政治 徐國勇批韓救災怠慢！李四川怒嗆治水交給專業 04:102019/07/21 政治要聞 政治熱門新聞 若韓國瑜得民心 他8字預言2020選舉 - 政治 黑韓治水不力 網秀影片揭綠營兩種嘴臉真相 - 政治 柯這番話讓羅智強大讚 意外釣出死忠韓粉 - 政治 為何勘災第一個動作要用雙手撈水 韓國瑜給答案 - 政治 郭台銘會參戰2020？名嘴爆郭在等這兩件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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