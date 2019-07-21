南台灣19日被雨彈轟炸，高雄多處淹水，高雄市長韓國瑜昨表示，行政院態度很奇怪，「從行政院長到內政部長，全部在指責高雄」。

內政部長徐國勇昨在臉書又稱「韓市長此時最該關注高雄防救災」，對照陳其邁在高雄永安了解新港抽水站作業質疑市長韓國瑜救災動作慢，高市副市長李四川直斥徐國勇亂講，並表示治水是他專業，非韓刻意缺席，而是重視治水工程專業，以解決問題為要。

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(中時電子報)