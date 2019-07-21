「好客民宿1000＋ 好吃好玩在我家」活動，今（21）日在華山1914文創產業園區舉行，現場可打卡抽福袋。（王曉鈴攝）

由交通部觀光局舉辦的「好客民宿1000＋ 好吃好玩在我家」活動，今（21）日在台北市華山1914文創產業園區舉行，活動時間從11：00至19：00，現場除了好客民宿攤位展示及打卡抽福袋之外，還有好客民宿才藝表演與DIY體驗。

台灣好客民宿協會理事長黄秀惠表示，希望藉由本活動讓大家了解台灣好客民宿，更能了解好客民宿主人的多才多藝，透過DIY體驗感受台灣多元的民宿特色，民眾到現場打卡即可參加抽獎，有機會抽到住宿券等好康，名額有限，送完為止。

民宿主人的才藝，是台灣好客民宿的特色之一，今日活動現場提供限量的免費DIY讓民眾體驗，包括逢春園手作綠豆糕、DOMO迷你乾燥花束、木佃軒樟樹燒烙原木鑰匙鏈、橄欖樹農莊澳洲茶樹防蚊液、Local樂客背包旅棧明信片、向陽田園剝破布子果實、海境馬賽克拼貼、喜歡農莊手工醋、以合金寨訂做一個它、愛麗詩石頭彩繪、墾丁卡米克液態家事皂等等，內容豐富多元。

「好客民宿1000＋ 好吃好玩在我家」活動邀請台灣各地好客民宿主人前來，包括宜蘭、苗栗、台中、花蓮等地，最遠來自屏東墾丁。正逢周日，華山文創園區遊客眾多，不僅吸引國人打卡並感受台灣好客民宿主人的熱情，展場也吸引陸客與日韓遊客參觀。

(旺報 )