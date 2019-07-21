前台北縣長周錫瑋日前接受《德國之聲》訪問談兩岸關係，卻遭綠媒、綠嘴斷章取義批評，周錫瑋今天上午臉書直播一一回擊。周錫瑋直言，民進黨的選舉政策就是抹紅、製造兩岸緊張，讓台灣人恨大陸人，他也要求民進黨跟蔡英文總統說明，花多少錢跟行政資源控制媒體、控制網路，養名嘴當走狗跟打手，「民進黨要不要告訴大家？」

青年外交官劉仕傑在臉書上質疑受訪用詞不是台灣獨立（independence of Taiwan），而是「從中國分離」（seperation from China），是「中共慣用語」，批周「展現了可鄙的無知、自大」。周錫瑋則重炮回擊反批劉，「無恥的外交官，像你這貨敢跟外國人講中華民國嗎？」

周錫瑋說，根本根本不是什麼中共用法，就是他周錫瑋自己的英文表達而已，且他訪問從頭到尾一直都是說「中華民國」，且憲法本來中華民國主權就包括大陸，民進黨覺得不對難道不敢修憲嗎？他尊重憲法難道有錯嗎？「你們都是俗辣！」

周錫瑋也點名資深媒體人黃創夏，「沒資格批評我，只是個俗辣，淪為打手」，整段訪問都沒看完，他明明訪問最後就有說如果對岸危害中華民國國民，他會上戰場跟他們打。不像民進黨不承認中華民國又要當中華民國總統，沒一個有膽量搞台獨，「黃創夏俗到這種地步。」

周錫瑋也砲轟《中央社》，錯把他用英文說的“Mainland＂給翻譯成「中國」，他明明是用英文講「大陸」，又要用錯誤的翻譯給他扣帽子，「翻譯會不會聽啊？綠媒不懂英文啊？」

(中時 )