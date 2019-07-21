雲林縣「為藍天而畫-我愛家鄉天空藍」寫生比賽上午在斗南他里霧文化園區登場，縣文化處長陳璧君、雲林縣長張麗善（右一、二）等共襄盛舉。（許素惠攝）

雲林縣「為藍天而畫-我愛家鄉天空藍」寫生比賽上午在斗南他里霧文化園區登場，許多家長陪伴小朋友參與。（許素惠攝）

雲林縣台灣悅讀人協會舉辦「為藍天而畫-我愛家鄉天空藍」寫生比賽，上午在斗南他里霧文化園區登場，小朋友透過環境的閱讀與觀察，把家鄉的美、天空的藍、歷史的溫度、城市的氣味，透過畫筆與色彩的運用記錄下來，雲林縣長張麗善也共襄盛舉。

寫生活動報名熱烈，有200多人報名，分國中組、國小高年級組、國小中年級組、國小低年級組、幼兒園著色組，活動由小朋友朗讀國內知名繪本作家劉旭恭最新環境議題創作《煙囪的故事》的聲音，以及樂團演出中展開，縣長張麗善也用畫筆為家鄉繽紛了色彩。

張麗善表示，閱讀的形式很多元，透過人與書本、人與人、人與土地、人與內心，只要用心感受、觀察對話，繼而透過文字、圖畫、聲音、影像等形式表達出來，都是廣義的閱讀。

文化處長陳璧君感謝環保局提供議題與經費。

台灣悅讀人教育發展協會理事長吳麗春表示，得獎者可獲得禮券、獎品、獎狀，前3名作品8月將在虎尾驛特展。

(中時 )