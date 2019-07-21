總統蔡英文日前提出下會期將進行「中共代理人」修法，引發外界批評「綠色麥卡錫主義」，甚至是「刑法100條復辟」。對此，行政院雖然不會提出新版本，但民進黨團將在下會期進行版本微調，黨團總召柯建銘表示，法案會稍微調整，但確切方向還要跟陸委會及黨團內部討論，預計下會期再提出調整後的版本。

雖然蔡英文已宣示修法，但因為修法消息一出後，引發各界批評聲浪，黨政高層也有所轉圜。由於行政院發言人Kolas Yotaka表示，《兩岸人民關係條例》有修法必要，但為了避免不必要的疑慮，傷及無辜的文化活動或民間交流，陸委會將給予建議方向，將更明確化代理樣態，比如報備程序跟資訊透明流程；政院不會重新提出版本，民進黨團如果尋求建議的話，將給予相關修法意見。

已付委的《兩岸人民關係條例》版本指出，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構不得為大陸地區黨務、軍事或影響國安的代理人，若主管機關有事實合理懷疑，應通知其本人或其負責人、受僱人到場詢問，必要得要求提出簿冊文件。

修正草案也明定，台灣地區的人民、團體不得替大陸黨務軍事從事危害國安的政治宣傳，或著接受委託，也不得出席大陸黨政軍會議，或發表共同聲明；違者將處3年以下有期徒刑，或併科罰金500萬元，若受詢問人未到場、拒絕提出名冊，則處10到50萬元罰鍰，並得連續處罰。

民進黨團總召柯建銘表示，法案會稍微調整，但確切方向還要跟陸委會及黨團內部討論，預計下會期再提出調整後的版本；由於立院日前修正《國安法》時曾有附帶決議，要求針對中共代理人修改《兩岸人民關係條例》及《廣電三法》，這些行政部門都要送出法案，這是一系列的修法。

至於時代力量及綠委余宛如都打算提出《反境外敵對勢力併吞滲透法》、《境外勢力代理人登記法草案》，柯建銘說，這兩部法主要參考美國及澳洲的《外國代理人登記法》，但黨團的法案主要是禁止中共代理人，且台灣的兩岸情況特殊，延續之前修的國安五法，黨團認為應該是修在《兩岸人民關係條例》中。

(中時 )