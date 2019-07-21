全國電子「Digital City」大雅店20日開幕，舒適及寬敞的賣場空間，讓民眾盡情體驗新品。（陳淑娥攝）

全國電子「Digital City」大雅店20日開幕，舒適及寬敞的賣場空間，讓民眾盡情體驗新品。（陳淑娥攝）

全國電子「Digital City」大雅店20日開幕，舒適及寬敞的賣場空間，讓民眾盡情體驗新品。（陳淑娥攝）

全國電子「Digital City」台中大雅店20日盛大開幕，一連5天舉辦開幕慶活動，包括吸塵器、電子鍋、手機、運動手環等數十款熱門生活3C家電祭出超狂優惠，一口價及一元競標也吸引買家搶快，全館單筆消費滿千可抽大獎，民眾得把握機會快來搶好康。

全國電子協理林政儒指出，全新的大雅店擁有舒適及寬敞的賣場空間、多元完整的品牌專區，讓民眾盡情體驗數位新品，以及各式各樣的智慧家電；即日起至24日開幕期間祭出好康，例如全館指定家電9折、電腦全面30期分期零利率，以及消費滿千抽大型家電，有電視、冰箱、洗衣機等大型好禮。

「1元、5元…！」大雅店20日盛大開幕，民眾魚貫入店爭搶便宜，現場還有1元競標及一口價活動，吸引眼明手快的消費者大聲喊價，此外，十幾位美麗品牌大使更與民眾熱情互動。

全國電子一連5天祭出優惠價，包括LG 55型4K聯網LED液晶電視不到2萬元、SAMSUNG 14公斤洗脫滾筒洗衣機不到兩萬元入手、dyson SV11無線吸塵器1萬元有找，以上均限量販售，還有ASUS 14吋四核心筆電不到7000元、指定輕薄電腦加送市價4790元Office家用版2019。

林政儒表示，新3C通路品牌「Digital City」強調「新潮、科技、3C數位城市」，推出至今約2年時間，目前已展9家門市，資通訊商品占比從原本15％拉抬至30％，規畫許多體驗及互動專區，吸引各種年齡層客群進店，以帶動整體銷售業績。

(中時 )