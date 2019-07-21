國民黨中常會上周核備黨章研修小組所提國民黨的總統不一定會兼任黨主席，此舉被視為現任黨主席吳敦義的權力保衛戰，該提案可能會在7月28日國民黨全代會上通過，近期黨代表都收到詢問意向的簡訊，國民黨青年黨代表蔣豐懋在臉書上開砲，直言他的立場就是「極力反對」。

蔣豐懋認為，如果總統免兼黨主席，未來立法院會被黨主席把持住，總統跟黨主席之間容易產生角色上的矛盾，甚至對立，總統就更難做事，甲級動員沒人理，法案無法通過，這個國家府院關係將不被期待。

且如果全代會上強行通過「總統免兼黨主席」，那勢必是把高雄市長韓國瑜這隻孫悟空的金箍棒給搶走了，宮廷文化的社會觀感與期待國民黨改變的希望落空，絕對會對明年總統大選有很大的影響。

蔣認為，吳敦義不需要這麼急著進行「主席保衛戰」，他目前依然是黨主席，至明年大選前的這段期間他還是可以大力輔選、幫忙募款，他依然有重要的角色與功能；如果韓國瑜能夠順利當選總統，明年二月份再召開「臨時黨代表大會」來修改黨章、協調權責分配也不遲，不是嗎？千萬別「呷緊弄破碗」！

他也提醒，若毫不考慮的修改黨章，未來哪天再次「因人設事」，又希望總統兼任黨主席的話，不就又要修改回來嗎？一個政黨如果凡事都缺乏對制度的遵守，社會大眾自然會看在眼裡，不會喜歡這個政黨，去年年底的最大黨「討厭民進黨」會變成「討厭國民黨」。

蔣豐懋說，目前全黨應該是一心一德、全心全力輔選韓國瑜，千萬別再搞小動作或黨內鬥爭。中常委們也無須汲汲營營於連任的選舉，因為估計兩年任期，今年一到，這屆的中常委會「超自然現象」的「自動連任」，所以既然沒連任選舉的壓力，就請你們少說點話，摸摸自己的良心，一路走來是為黨還是為自己，國民黨搞到今天情勢已近逼懸崖，那些毫無民意基礎（非民代）的、靠金錢、請客吃飯、送禮、拍馬屁而當選的中常委們，真的拜託你們放過國民黨吧！

(中時 )