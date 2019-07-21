花蓮豪雨溪水暴漲 翡翠谷4遊客受困

花蓮秀林鄉今日累積雨量破125毫米，有夢幻戲水秘境之稱的銅門「翡翠谷」今中午傳出遊客受困，有四名遊客行經水簾瀑布驚見河水暴漲，不敢渡河報案求救，警消指出，受困民眾躲在高處待援，已派遣隊員在河面架設繩索，在2點半時協助遊客平安脫困。

受對流雲系發展旺盛影響，花蓮今發布大雨特報，多處山區大雨，花蓮縣消防局上午12點21分獲報，消暑勝地銅門翡翠谷因豪大雨過後，上游木瓜溪水暴漲、水流湍急，有遊客行經水簾瀑布往子母瀑布途中，發現水流湍急，受困溪谷動彈不得。

警消獲報派遣5名隊員入山在2點半助遊客平安脫困，提醒民眾山區大雨後恐有溪水暴漲及落石等現象，民眾戲水時若發現溪水顏色是否變得混濁，或是水位突然上升，就應立即上岸警戒，過去許多民眾因等到發現大水來時，往往逃生不及，造成憾事。

花蓮今早受暴雨影響，各地雨勢不斷，又以秀林鄉、豐濱鄉雨勢最大，今日累積雨量皆超過125毫米，除造成翡翠谷傳出遊客受困山區，台11線56公里處豐濱路段，今早邊坡出現爆泥、碎石掩蓋路面，造成雙向交通一度中斷1小時。

(中時 )