出身雲林縣元長鄉的歌仔戲藝師林竹岸（右）、水林鄉廟宇彩繪藝師洪平順（左二）獲文化部長鄭麗君（右二）授予重要傳統藝術保存者證書。（蔡岳儒提供）

出身雲林縣水林鄉的廟宇彩會藝師洪平順（左）向文化部長鄭麗君（右）解說他的創作理念。（蔡岳儒提供）

文化部重要傳統藝術保存者授證，今年有3人獲證，雲林縣就有2人，分別是出身雲林縣元長鄉的歌仔戲後場音樂藝師林竹岸，以及水林鄉的傳統建築彩繪藝術藝師洪平順，真是雲林之光。

雲林縣議員蔡岳儒等人特地北上恭賀兩位人間國寶，蔡表示，旅北多年的林竹岸見到同鄉非常興奮，熱情地向他介紹自己是元長和合村人，雖然旅外數十年，但每年都會回故鄉祭祖。

83歲的林竹岸一生致力於歌仔戲文場音樂演奏，是台灣深具分量的歌仔戲文場樂師，從小就嶄露極大的音樂天分，由於喜歡戲曲後場工作，初中時就加入了嘉義的「錦華興歌劇團」，1970年籌組「民權歌劇團」擔任頭手弦吹，開始在大台北地區進行歌仔戲演出。

自幼即以歌仔戲為終身職志的林竹岸，技藝精湛，專精大廣弦的技巧，演奏韻味極富特色，透過壓絃方式呈現重滑音的特殊果效，技法圓熟，在歌仔戲界首屈一指，為著名的國寶級樂師。此外亦兼攻西洋樂器，且運用不同樂種的音樂，在歌仔戲中結合客家採茶與北管的內容，創發歌仔戲音樂的豐富。

74歲的洪平順從小就喜歡畫畫，少年跟著老師學畫，畫過電影看板也畫過布袋戲布景，20歲之後開始接觸廟宇彩繪，繪畫風格融合中西式特色，獲得各界肯定，50多年來，共畫了200多間廟宇，也讓廟宇彩繪的傳統工藝得以流傳。

(中時 )