繼上周美國羽球公開賽兩組台灣人馬奪冠，本周超級100系列俄羅斯羽球公開賽，以及超級1000系列印尼羽球公開賽，也可以看到台灣好手爭冠，稍早女將白馭珀在海參崴進行的俄羅斯公開賽女單決賽，以9：21、21：19、21：19力克蘇格蘭籍頭號種子吉爾莫（Kirsty Gilmour），拿下個人睽違4年的冠軍。

白馭珀上一次最接近冠軍是2017年澳門公開賽，當時獲得亞軍，今年上半年主要雙打為主，目前單打世界排名第55，俄羅斯公開賽再度挑戰單打，除了八強賽直落二，其他四場比賽都拚滿三局，勝利果實得來不易。

白馭珀上一次贏得單打冠軍，是2015年美國羽球大獎賽，當時決賽對手剛好也是吉爾莫，包括這次俄羅斯公開賽，雙方生涯累積交手7次，白馭珀4勝3負略佔上風。

稍晚台灣一哥周天成，則要在印尼公開賽男單決賽出戰丹麥選手安東森（Anders Antosen），爭奪個人本季首冠。

(中時電子報)