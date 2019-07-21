美伊衝突降溫、景氣趨緩，國際油價反轉下滑，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油每公升價格分別調降0.3元、0.4元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.2元。

此外，台塑化22日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25元。

中油本周調價指標7D3B週均價從每桶64.84美元下跌至63.47美元，台幣兌美元匯率升值0.07元，國內油價依公式計算跌幅為1.87％。92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調降0.3元及0.4元，足額調整。

調整後95無鉛汽油零售價格為每公升28.8元，亦未達啟動經濟部油價平穩措施之門檻。

中油表示，今年累計截至6月底止，中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額為17.94億元。

美國墨西哥灣的生產在颶風過後持續恢復，紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月18日收盤下跌2.6％，成為每桶55.30美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下跌2.7％，每桶61.93美元。

美國能源報告表示，2019上半年石油輸出國組織（OPEC）非預期的生產中斷達到250萬桶／日，創下三年來新高，主因美國對伊朗的制裁導致該國產量減少的影響。其中，6月份伊朗非預期的生產中斷達到170萬桶／日，佔OPEC非預期生產中斷的60％。

J.P. Morgan最新報告預計全球石油需求增長在2019年至2020年將放緩至2.7％（2018年為3.2％），下修今年底布蘭特原油價格推估值從原先每桶65美元降至59美元。2020年底推估價格也由原先每桶59美元降至52美元。

(工商 )