「搶救浮潛聖地」！東北角秘境小漁村卯澳，傳出將被改為遊艇港專用區，當地居民及潛友緊急串連簽署陳情書，堅決反對設立，更提出警告，海岸海底的地形地貌一旦破壞，將是「萬劫不復」。

東北角福隆往宜蘭方向再過去約5公里，有個沿海小村落「卯澳」，這裡有先民遺留的石頭屋，並保留傳統漁村風貌，可說是貢寮地區的秘境，也是浮潛聖地。不過近來卻傳出卯澳將被改為遊艇港專用區。

《卯澳漁村》臉書社群專頁近日貼文疾呼，「搶救浮潛聖地福連國小」，該文指出「你愛浮潛嗎？你愛自由潛水嗎？還是，你已經來過卯澳灣的福連國小玩過水！你知道，這個卯澳灣，即將由公園用地/海域資源保護區，被改為遊艇港專用區嗎？你知道，遊艇港專用區設下去，相關海域一大範圍不能潛水了嗎？你知道，海砂淤積，珊瑚不在，熱帶魚不來，你只能望海興歎了嗎？」

當地居民並發起連署，陳情「東北角海岸風景區細部計畫不當項目」，該陳情書指出，計畫裡有2個完全不能接受的事項：

1. 在卯澳灣東邊建遊艇港及碼頭、這不但破壞海岸海底的地形地貌、更影響卯澳灣的海裡生態、世世代代賴以維生的卯澳灣將變成一無所有。現在的微笑海灣也將變了形。一旦破壞將萬劫不復。因此我們堅決反對。

2. 在現有社區內另闢8米道路、屆時整個社區將穿腸破肚、不但破壞原有的安寧、造成空氣污染、老人安全堪慮。完全破壞漁村原來保留的風貌。記憶將在生活中消失、卯澳將不是我們記憶中的卯澳。卯澳真的不需要在現有社區中開道路。這一項我們也堅決反對。

該項活動除了當地居民踴躍參加，目前更透過臉書、潛友發動串連支持，歡迎關心海洋、關心卯澳的民眾上網下載陳情書填寫，於7月25日前寄：228新北市貢寮區福連里福興街２３號潘王村。

或於7月27日前直接用雙掛號寄內政部營建署城鄉發展分署、地址105台北市松山區八德路2段342號2樓邱筠蓁小姐。

(中時電子報)