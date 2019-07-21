國民黨桃園市議員吳嘉和，曾擔任中壢市民代表會主席連任三屆，人稱桃園的「吳主席」。他認為，高雄市長韓國瑜初選勝出，氣勢比2008年「馬英九旋風」還強，韓也寫下政治奇蹟，一路走來都是「被罵贏」，民進黨繼續「黑韓」，藍營氣勢更高。他覺得「西瓜靠大邊」發酵，一堆人排隊搶當韓團隊，勸前立法院長王金平挺韓要趁早。

桃園升格前，吳嘉和是末代中壢市民代表會主席連任三屆，人稱桃園的「吳主席」，在中壢地區具有關鍵性的政治影響力，他接受《中評社》專訪時，認為 光看初選就知道，韓受歡迎超過當年的馬英九，如果民進黨繼續「黑韓」，「民進黨執政快結束」氛圍會繼續，韓國瑜從高雄市長選舉到現在，簡單說就是「被罵贏」，事實上很多黑韓都是似是而非。

吳嘉和問，高雄不支持韓嗎？那是名嘴和少數綠營民代說法，高雄市民不這麼認為，過去外地人到高雄罵民進黨被撻伐，現在相反，韓執政高雄市民生活品質有改善。

吳嘉和說，「西瓜靠大邊」，韓國瑜會改變國民黨，過去國民黨被老派高層把持，等到韓啟動大選模式，甚至2020重返執政，這些人都要離開。他認為王金平過去擔任立法院長，很多人欠他人情。但「事過境遷，人在人情在，位子要先在，位子不在，也不用講了，那叫一陣煙。」

他說，「看看陳水扁女兒陳幸妤曾臭罵民進黨，哪一個人沒有拿過扁的好處？現在呢？民進黨這麼多人都欠扁人情，扁還是盼不到特赦。」吳嘉和說「未來2020可能當選的人，叫做韓國瑜」。他勸王金平挺韓「要趁早啊!」

(中時電子報)