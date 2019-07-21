屏東青葉國小以來自山林裡的天籟美聲，在「2019維也納國際合唱比賽暨音樂節」中拿下金獎肯定。（林和生翻攝）

長期推廣魯凱族古調的三地門鄉青葉國小，今年獲邀前往奧地利參加「2019維也納國際合唱比賽暨音樂節」，孩子們克服長途飛行與時差對身體的影響，以來自山林裡的天籟美聲征服評審，獲得金獎肯定，屏東縣長潘孟安第一時間在臉書分享喜悅，同時為他們感到驕傲。

位處山林的青葉國小學生人數不足40人，且多數是魯凱族，學校10餘年前開始透過歌謠、古調向外界介紹自己，不僅已連續6年榮獲全國師生鄉土歌謠比賽特優，也曾入圍第28屆傳藝金曲獎「最佳跨界音樂專輯」，更獲邀至義大利、加拿大演出。

同行師長表示，比賽時大夥穿上魯凱族傳統服飾，有一種背負族人期待、「絕對不能輸的決心」，在民族歌謠項目中，選了「採百香果」、「緬懷」2首魯凱族歌曲，當聲音一出，現場氣氛凝結，直到結束台下才報以熱烈掌聲，且如願拿下第1名。

除了原民歌謠，合唱團指導老師唐秀月也帶著團員學習西方聖樂，為打破語言隔閡，學生用注音一字一句背下德文歌詞，透過以往擅長的唱腔演繹他國歌曲，一開口同樣驚艷全場。

青葉國小校長賴維振說，學校堅持讓孩子用自己的語言唱出部落的歌，除了文化傳承，也是讓所有人對自身文化產生共鳴，未來不論在任何環境下生活，這條與故鄉牽絆的線透過歌謠會一直都在，這讓他們看見自身文化價值，也是出國比賽最重要的目的。

(中時 )