隨著今年瓊斯盃測試皮特曼、佛羅維斯兩名中華男籃歸化人選過程結束，中華籃協副秘書長李雲翔也在21日，透露未來歸化洋將的三大步驟，且打算先把佛羅維斯、「新台灣人」戴維斯兩人當「備胎」，更預計9或10月舉行歸化洋將測試。

「就像富邦總教練許晉哲擔任球評說的一樣，就算菲律賓洋將看來相當優質，台灣卻沒有足夠的錢招募，」李雲翔說，「想要歸化男籃洋將，瞄準月薪4到6萬美元，並非只是更換一名洋將那麼簡單，台灣目前必須經過嚴格審核才行。」

李雲翔以戴維斯為例，「當初戴維斯通過體育署審核，還是利用特殊貢獻(璞園3連霸)過的，補助月薪2萬美元，璞園也贊助2萬美元月薪，更重要的是，因為戴維斯很喜歡台灣，戴維斯的歸化才能那麼順利，並非如外界想像那麼容易。」

至於今年瓊斯盃找來測試的皮特曼和佛羅維斯，李雲翔表示，皮特曼因為阿基里斯腱受傷沒打，但外籍教頭帕克認為他沒受傷之前還OK，所以繼續留在觀察名單，佛羅維斯雖然表現並不出色，他所需的歸化條件卻比較低，可以先當備胎。

「無論如何佛羅維斯210公分身高放在場上，還是具有一定的作用，我清楚他的進攻手段有限，但他的歸化條件較低，也有意願歸化，所以可以先當備用，」李雲翔說，「另外戴維斯不是一直放話說他準備好了嗎？他也可先當成備胎。」

李雲翔規劃的歸化洋將三步驟，第一步是繼續透過經紀人找尋其他人選，第二步則是藉由帕克蒐集的口袋名單篩選，最後選在美國某城市集中進行測試，「安排8月的話，時間未免太趕了，我想大約是在9或10月，能夠集中測試就好。」

中華男籃下一個國際賽將是明年2月的亞洲盃資格賽，代表找到新的男籃歸化洋將所剩時間，大約剩下7個月左右，時間可說不長也不短，接下來就看中華籃協的歸化腳步是否趕得上了！

(中時電子報)