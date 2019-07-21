台北市議員侯漢廷在臉書發文。（翻攝侯漢廷臉書）

南台灣19日被雨彈轟炸，高雄多處淹水，從行政院長到內政部長，全部在指責高雄，有網友找出前高雄市長陳菊於2010年接受媒體訪問時曾要大家不要忘記，高雄治水部分，有8成是中央要負責，打臉行政院。新黨台北市議員侯漢廷表示，「良心的淪喪，比淹水還要可怕」。

侯漢廷在臉書發文說，有這麼一群人，他們將高雄的痛苦當笑話、見獵心喜，說著「死好」「活該」等言論，彷彿高雄不是台灣的一部分。撕裂台灣社會，沒有更鮮明的案例了。

他表示，這些人笑看高雄淹水之際，卻忘了，曾經有人說過，高雄治水不利中央要負八成責任。而此人目前在中央，不發一語；他們也忘記客觀的事實，一旦時雨量破百，各縣市淹水幾乎不可避免，關鍵在水退的速度是否改善。

他指出，往年積水超過一天，沒人有印象嗎？他們也忘了，執政半年、清無數水溝，尚且如此，難道會是這半年造成的禍端嗎？高雄團隊必須持續努力，正因批評者沒有良心，才更不能懈怠。

(中時電子報)