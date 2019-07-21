國民黨主席吳敦義（圖右）21日中午出席台中市黃氏宗親會30周年會員大會，受到1500名黃氏宗親們歡迎，大家不斷簇擁、要求合照。（張妍溱攝）

（16:59更新內文）國民黨主席吳敦義21日參加台中市黃氏宗親會30周年慶會員大會，受到1500名黃氏宗親們熱情包圍，吳敦義說，國民黨總統候選人已就定位，多數立委選區提名完成，請大家支持韓國瑜、支持國民黨，才能「撥亂反正」，把經濟搞好，讓人民比較有錢，過比較好的日子。

台中市黃氏宗親會第11屆會員大會暨創會30周年慶，在北屯區好運來洲際宴展中心舉行，來自2岸3地約1500人參加，將會場擠爆，大家見到吳敦義進場，不斷要求合照，吳走走停停約半小時才進到舞台，主持人帶領黃氏宗親們高呼，國家富強有「瑜」、韓國瑜「凍蒜」，最後吳敦義跟大家一起高呼口號，場面熱烈。

吳敦義指出，韓國瑜是國民黨請他到高雄擔任市黨部主委，接著提名參選高雄市長，現在提名參選總統，他呼籲大家支持中國國民黨提名的韓國瑜；不是只有選總統，立法院還有113席立委，國民黨要當選60席，才能完全執政，邁向2020年勝選目標，讓國民黨拿回執政權。

吳敦義說，政府一定要廉能有為、乾淨、親切、勤快，才是好的政府；另年輕人應尊重年長者，年長者應拉拔年輕者，中年人與大家一起奮鬥，為兩岸和平穩定發展而努力，讓台灣光耀全世界。國民黨主席吳敦義與台中市長盧秀燕先後抵達會場參加，而韓國瑜市長坐鎮高雄處理災情，則由勞工局長王秋冬代表出席。

(中時 )