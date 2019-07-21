本周《綜藝大集合》來到彰化大村，胡瓜又遭到學校發起挑戰了，對象是彰德國中桌球隊，該隊今年全中運贏得團體銀牌，更有2位同學鄭婕伶與陳彥廷入選國手，面對來勢洶洶的同學們，胡瓜表示，「大集合有輸過沒怕過！絕對讓他們好看。」林柏妤更喊話，「其實我是被演藝生涯耽誤的桌球好手，我以前小學學過桌球。」

林柏妤一番狂言讓胡瓜趕緊勸道，「林柏妤先等贏了再來講，不然等下難看。」正式比賽時，林柏妤與鄭婕伶同學對打，沒想到第一球林柏妤就殺球取得1分，讓眾人高興歡呼，豈料之後接連打空，只能服輸，但她的好表現也讓胡瓜稱讚，「林柏妤的實力有目共睹，她應該是我認識的女藝人裡面最厲害的了。」胡瓜隨即親自出馬，對付國手陳彥廷同學，馬國畢驚嚇直喊，「瓜哥，你都不用移動球網，出一點什麼招嗎？」胡瓜霸氣回應「不需要」，沒像到對打後，第一球竟然是胡瓜得分。

正當眾人歡呼時，馬國畢疑惑提問，「瓜哥放4台電風扇在同學身後的用意是？」胡瓜笑說：「是怕同學熱。」原來，胡瓜偷偷找人將電風扇放在同學身後，導致乒乓球在風吹影響下失控，不過即使胡瓜花招百出，卻始終略遜同學一籌，最後還是敗給同學，胡瓜誇獎，「同學果然是國手，技術非常厲害，希望未來繼續努力，能夠成為台灣之光。」他也頒發獎金1萬元給同學。

(中時 )