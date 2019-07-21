前一陣子長榮空服員罷工事件，桃園市議員王浩宇判斷精準，空服員工會會失敗收場，今日又再度被他說中了，飛安問題不能開玩笑，遲早遭到 國際注意。果不其然，前長榮空服員郭芷嫣的機師餐加料說，引來美國運輸部闗切，長榮航空也證實有此事。

長榮航空表示，上周已向民航局通報，日前接獲美國運輸部乘客保護部門轉介旅客對此案的投訴，並要求長榮在一個月內給予說明。長榮表示，將就目前處理狀況給予回覆。民航局則要求，長榮須妥善說明回覆，並維持飛美航班營運。

王浩宇今在臉書上說，就如同他之前說的，歐美國家比台灣更在乎所謂的飛安問題，因此提醒所有同仁，真的不要再亂開玩笑了！這很嚴重，最嚴重，可能會搞到公司被停飛。

網友對此紛紛留言，「還好免職了，這種是屬於恐怖攻擊吧」、「所以說，不能太靠勢，太自以為是」、「紙菸UCCU」、「是誰說只是開玩笑不用在意的？」、「這下可好了，看工會怎收拾這爛攤子打官司」、「飛安不容開玩笑，教育訓練不夠」、「台灣法令太鬆了！美國這種重視空安的國家，像郭這樣的case，警察和FBI早就上門了！」

(中時電子報)