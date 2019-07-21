適逢農曆6月19日觀世音菩薩成道紀念日，新北市長侯友宜（右三）前往板橋接雲寺參拜祈福，並致贈「慈雲法雨」匾額。（葉書宏攝）

適逢農曆6月19日觀世音菩薩成道紀念日，新北市長侯友宜（中）前往板橋接雲寺參拜祈福，並致贈「慈雲法雨」匾額。（葉書宏攝）

適逢農曆6月19日觀世音菩薩成道紀念日，新北市長侯友宜（中）前往板橋接雲寺參拜祈福，並致贈「慈雲法雨」匾額。（葉書宏攝）

適逢農曆6月19日觀世音菩薩成道紀念日，新北市長侯友宜（中）前往板橋接雲寺參拜祈福，並致贈「慈雲法雨」匾額。（葉書宏攝）

適逢農曆6月19日觀世音菩薩成道紀念日，主祀觀世音菩薩的板橋接雲寺21日舉辦「恭祝觀世音菩薩成道紀念啟建法會」，新北市長侯友宜特別前往參拜祈福，並致贈廟方「慈雲法雨」匾額，對於廟方長期的善行義舉表達謝意。

侯友宜表示，農曆6月19日是觀世音菩薩的成道紀念日，特別來送「慈雲法雨」匾額，希望像用慈心一樣、跟天上的雲一樣，來照顧普羅大眾，用佛法像雨一樣來滋潤大地，照顧所有的市民，感謝接雲寺用慈悲如雲的心懷，照顧地方民眾。

民政局表示，接雲寺前身為雍正年間創建於中和石壁湖的「慈雲巖」，擁有160年歷史，是板橋四大古廟之一。廟名更別具意義，有承「接」慈「雲」巖香火意涵，主祀觀音菩薩，又稱板橋觀音廟。

每月農曆初一、十五，義工媽媽們會準備5000份鹹粥、炒麵、甜湯圓等多道素齋與信眾結緣，在觀音菩薩聖誕、成道及出家紀念日等年度三大重要節日，更增加至1萬份。

民政局表示，接雲寺自1991年起更開始辦理捐血活動，弘揚菩薩慈悲濟世的精神，受感召民眾捐血累計超過760萬cc血液，救人無數，年年獲得新北市績優宗教團體表揚。

(中時 )