北市中正區崁頂永義宮廟會細故衝突，警方對衝突雙方噴辣椒水壓制。（謝明俊翻攝）

台北市中正區詔安街「坎頂永義宮」２０日舉辦池府王爺聖誕遶境活動，有一名蔡姓男子騎腳踏車經過時，因細故與到場助勢表演的「陳帝君會」人員口角，引發另一角頭「海旭企業」介入引發大規模衝突，蔡某當場被打掛彩，在場員警一度噴辣椒水制止兩方衝突，並通報分局啟動快打機制，動員４０名警力到場壓制，對於涉及衝突人員，警方未予當場逮捕送辦，而是事後再行傳喚到案。

位在詔安街１１４號的「坎頂永義宮」，是在２０日舉辦池府王爺聖誕遶境活動，活動進行至傍晚，參與遶境表演陣頭回到詔安街時，有一名住在當地的蔡姓男子騎腳踏車經過，與參加遶境表演的「陳帝君會」人員細故口角，進而遭到圍毆，在場「海旭企業」人員出面勸架，卻與陳帝君會人員爆發衝突，兩方人馬有的在勸架，有的主張要強硬，現場多處人員衝突。

在場原本只排有２名中正二分局派出所的員警隨行協助交管，見到衝突發生，員警上前勸解，但衝突兩方不聽持續動手，員警被迫噴灑辣椒水隔離雙方，並通報分局啟動快打機制增援，警方動員４０名警力到場，但現場衝突仍零星發生，警方以強勢作為壓制衝突雙方，並將被打掛彩的蔡姓男子護送就醫，至衝突平息後，警方現場並未逮捕任何嫌犯，只令偵查隊刑警錄影蒐證，將待日後再依妨害公務及社維法等傳喚到案調查。

北市中正區崁頂永義宮廟會細故衝突，中正二分局偵查隊長吳添發說明經過。〔謝明俊翻攝〕

(中時 )