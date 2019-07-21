近期在陸劇《親愛的，親愛的》中爆紅的男主角李現，過去的作品與新聞也被一一翻出，小時候曾經是個小胖子還有「荊州小胖」綽號，而現在的他卻是不折不扣的真男神，也讓人直呼「每個胖子都是個潛力股」。

近期在陸劇《親愛的，親愛的》中爆紅的男主角李現，國中時是個110公斤的小胖子，努力減重後成為現在的八塊肌男神。（圖／翻攝自微博）

李現從110公斤瘦到67.5公斤，他曾在微博放上自己中學和現在的對比圖，讓人超驚訝原來他國中時曾胖到110公斤，因為太愛吃甜食，最後展開了減肥之路，他的方法其實很簡單「管住嘴、邁開腿」，但也讓他40天瘦了12公斤，加上後續管理方式，讓他沒有復胖更成為現在的肌肉帥哥。

李現最高的紀錄是40天瘦了12公斤，他把運動變成生活習慣，堅持每天都要運動打長久戰。（圖／翻攝自微博）

《親愛的，熱愛的》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

現在「荊州小胖」李現把運動當成一種習慣，每天都堅持健身，讓健身變成生活的一種方式。加上不吃零食、每天喝3公升以上的水增加代謝、控制飲食但不用太激烈去調整飲食方式，碳水化合物：蛋白質：脂肪＝4：4：2是滿好的選擇，三餐不可少，畢竟減肥是長久的事情，不是一時的。

(中時電子報)