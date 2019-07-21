生涯兩度獲得網球四大滿貫賽女單冠軍的中國大陸名將李娜，在美東時間20日正式進入國際網球名人堂，並分享成功的經驗。

李娜和法國女將皮爾絲（Mary Pierce）、俄羅斯名將卡費尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）一同在今年進入國際網球名人堂，典禮在美國東部羅德島州舉行，分享自己職業生涯面對挑戰的心態，李娜笑著說：「不要輕言放棄、不停去嘗試吧，我知道會遇到很多困難，但一定要相信自己，你絕對比自己想的還要堅強。」

李娜(右起)、卡費尼可夫和皮爾絲成為2019梯國際名人堂成員。(美聯社)

李娜是2011年法網女單冠軍，締造第一位在四大賽封后的亞洲球員紀錄，2014年澳網再添一座四大滿貫賽女單冠軍，再創第一位在澳網女單稱后的亞洲球員歷史，也是在2014年，李娜選擇高掛球鞋。

由於李娜的成功，大陸網球小將們也開始相信自己或許有朝一日也能成為「下一個李娜」，對於自己的影響力，李娜回應：「在我贏得四大賽冠軍後，年輕女孩們認為她們也有機會做到，所以大陸女網的進展可能比較容易一點，男網則是比較困難一點。」

目前大陸女子網球好手中，張帥已經在2016年澳網、2019年溫網有過四大賽女單八強經歷，也在今年澳網和澳洲女將絲托索（Samantha Stosur）摘下女雙冠軍，王薔則是繼李娜之後在WTA世界排名最高的大陸女將，本周來到第15名。

李娜補充：「WTA在協助年輕選手上做得相當好，不論場上場下，網球都是一份工作，像是記者會、與媒體應對等，WTA會帶青少年選手到年終總決賽欣賞頂尖球員的表現是很重要的一環，讓小將們提前了解職業巡迴賽是怎麼一回事。」

(中時電子報)