山區陣雨來的又快又急，溪水暴漲常導致民眾受困。（花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局吉安分隊本日12時22分許，接獲119派任於秀林鄉銅門村翡翠谷西邊有民眾因溪水暴漲而受困，獲報後立即出動2車5人攜帶救生衣、頭盔等裝備前往救援。

據了解，現場民眾4人皆為朋友（3女1男），一夥人趁著早上天氣尚好時著救生衣進入山區進行溯溪活動，在返程時受到上午一場山區降雨影響，溪水變得混濁且湍急，考量安全因素故無強行渡河，因而向管理處求援。

吉安分隊同仁亦和其中一名報案人聯繫上，確認確切位置，遂請一行4人待在高地上等候救援，莫強行渡溪。救援同仁攜帶裝備抵達後立即分工展開救援行動，派任人員渡河於對岸固定點架設繩索後，接續對4人進行救援，隨後4人皆平安獲救，結束這場虛驚。

花蓮縣消防局長林文端表示，台灣受氣候及地形影響，降雨往往又快又急，民眾於山區或水邊從事休閒活動時，應隨時注意天氣變化，並留意手邊裝備是否齊全，安全才有保障。

(中時 )