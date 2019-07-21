台南市善化區公所圖書館21日舉辦時下最熱門的桌遊活動，公所也準備了益智、競技、動腦等全年齡都適用的桌遊。（劉秀芬攝）

台南市善化區公所為鼓勵青少年走進圖書館及親子一起學習，邀請家長與大小朋友體驗時下最熱門的桌遊活動，21日早上有近60名親子參加，氣氛緊張又歡樂，公所也頒發比賽前3名圖書禮券，鼓勵他們多閱讀。

善化區區長方澤心表示，這是公所圖第一次舉辦大型的桌遊活動，活動完全免費，只要借10本書就能參加，活動一公布就有許多家長來詢問與報名。為了讓參加活動的親子與青少年都能玩的盡興，本次桌遊遊戲以「記憶考驗」及「對數字及顏色的敏感度」為主軸，適合現階段學齡的青少年，培養其專注力，並透過遊戲拉近親子距離。

值得一提的是，此次桌遊活動的構想與設計，公所的替代役男也大有功勞。即將於8月5號退役的役男吳家州，高中就開始玩桌遊，大學時曾是桌遊社團社長，這次特別準備了許多全年齡的適用的桌遊，有益智、競技、動腦類，從遊戲中還可訓練小朋友的數字觀念、增加語言能力。

21日的活動分成親子組及青少年組共6組，有爸媽抱著嬰兒陪小孩參加，也有同學、姊弟一起報名，比賽後大家還互相討論與分享心得。總決賽結束後公所頒發前3名圖書禮券，第1名的4年級許小弟弟說，「常和姊姊及學校同學切磋，所以遊戲規則都很了解，能夠勝出得到圖書禮券非常開心。」

善化公所為推廣閱讀，活動現場另搭配親子教養及青少年科普書展，讓民眾不只能開心暢遊桌遊，陪玩的家長也能隨手翻閱，增進知識。

(中時 )