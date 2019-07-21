楊瑞隆（左二）4度獲得新竹縣東方美人茶優良茶比賽特等獎。（莊旻靜攝）

新竹縣東方美人茶優良茶比賽一連五天在峨眉鄉農會舉辦，為地方盛事。（莊旻靜攝）

新竹縣東方美人茶優良茶比賽21日結束一連5天的評鑑，特等獎由楊隆茶園的楊瑞隆再次獲獎，這也是他第4度拿到特等獎，今年比賽共有1334點參加，淘汰率為36.4％，且首度由新竹縣12名初審團委員初審，複審則由行政院農業委員會茶業改良場專家品評。

楊瑞隆曾在2010、2013、2015三度拿到特等獎，今年再度獲獎已是第4次，他分享，東方美人茶不採用農藥，就是有機耕作，才能吸引小綠葉蟬來，「來愈多茶菁就愈好」，得獎機率也相對高。楊瑞隆家中為3代種茶，從小就下田勞動，曾有過離開這個產業，不過最後還是回歸，並靠勤勞與堅持，接連獲獎。

擔任評審團主審的茶業改良場副場長邱垂豐表示，評審十分嚴格，參賽茶整體品質有中上以上，名列前茅的茶葉品質都很好，因此增取2名作為鼓勵。新竹縣政府農業處長邱世昌表示，今年推動創新3措施，包含新包裝、標示品種及初評，參賽者繳茶時依所編名碼序號，標示參賽茶樣品種，並同步到包裝上的QR-code，方便消費者查詢完整資訊。

另外，今年比賽新增初評制，也是經茶改場3年訓練及考試下，由新竹縣12名合格者，擔任初審團的評茶委員。峨眉鄉農會總幹事郭素玉說，東方美人茶是新竹縣的著名特產，茶葉嫩芽經小綠葉蟬吸食後，茶農以手工採茶，經製茶師精製而成高級白毫烏龍茶，葉身具有5色，茶湯帶有天然蜂蜜味及熟果味，為其一大特色。

獲獎名單為：特等獎楊隆茶園；頭等獎一大自在空間、頭等二姜禮杞、頭等三楊世瑩、頭等三楊隆茶園、頭等五黃金彬、頭等六徐宥杰、頭等六攸香茶園、頭等八彭泰山、頭等九林秀春、頭等十徐耀良。

(中時 )