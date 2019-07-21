國中生的服裝儀容，學生可以參與！教育部表示，將訂定「學生服裝儀容規定原則」，請國中以常設或任務編組的方式成立「服裝儀容委員會」，學生要占1／4，討論出服裝儀容的規範，「但不是開放穿便服」，預計108學年實施。

高中生的服裝儀容規定開放讓學生參與已經3年，教育部決定進一步讓國中跟進，以彰顯學生表達意見的權利；至於國小服裝儀容規定原本就很寬鬆。

關於國中生的服裝儀容，過去一向由學校決定，教育部國教署組長林良慶說，將訂定「學生服裝儀容規定原則」，關於國中生的服裝儀容，由學校的「服裝儀容委員會」討論出一個共識去執行，且學校不能以學生服裝儀容不符規定進行懲處。

林良慶表示，每個學生對於冷熱感受程度不同，學校沒必要強制規定什麼季節一定要穿長袖或短袖；或是有些學校要學生穿白色布鞋，是至連襪子都要規定，這都太過嚴苛了，因此有必要解放。

林良慶說，學校可以透過公聽會、問卷的方式，廣徵家長及學生意見，看學生的校服、班服及運動福等可以如何調配穿著，形成校內學生服裝儀容規定的草案，再送至「服裝儀容委員會」討論，以做成最後決議。

林良慶表示，高中的「服裝儀容委員會」，學師代表占1／3，但在國中端，由於學生年紀比較小，因此國中的「服裝儀容委員會」，學生代表占1／4。以委員會有7個成員來說，學生代表要有2人。

(中時 )