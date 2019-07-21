一名羅姓網友在臉書上傳多張去年台南市淹水照片，還貼文指「暴雨！台南市『淹黃水』 有誰關心過」，被網友四處散播，假裝是台南20日淹大水。台南市長黃偉哲獲悉後，已指派市府人員蒐證，21日向台南市警察局報案，將追究散布假消息者的法律責任。

新聞處長劉怡伶說，市府經進一步深入比對，發現照片地點是新營區東山路平交道，且與去年8月24日台鐵提供的照片一模一樣。「根本是拿去年的新聞照片罵今年！」如此混淆視聽的做法實在太惡劣。

市府指出，雖然台南市20日下大雨，並沒有淹大水；當天淹水最高的地方是在東區約積水5公分，也很快就退去。但有人卻在臉書社團以去年8月24日新營東山路鐵路淹大水的照片，謊稱台南20日淹大水，還有人以高雄市20日淹大水的照片，PO文指稱是台南市淹大水的照片，企圖以假消息「黑」台南，實在很不應該。

黃偉哲獲知此事，也指派市府人員蒐證，並向台南市警察局報案；還認為應該不只1個人散播台南淹大水的假消息，要求警方蒐集相關資料，讓散發假消息的人，負起應有的法律責任。

(中時 )