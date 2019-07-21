2019第14屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使台灣賽區半決賽，20日在高雄正修科技大學舉行，理事長張如君今年選在高雄辦比賽，迴響超出預期，參賽者踴躍、競爭激烈，半決賽選出24位城市小姐和10位城市先生將進入8月3日在高雄漢來巨蛋進行總決賽。

高雄賽區主席木熙衣鼓勵選手勇於表現。(中華全球城市選拔協會提供)

張如君創辦的「中華全球城市選拔協會」，今年特別以「愛與包容文旅城市」為主題，與正修科技大學聯合主辦，半決賽中，選手們必須透過自選服裝展示、才藝比拚、城市主題介紹等環節的激烈過程。高雄賽區主席木熙衣本身就是全球城市小姐選美冠軍，發行多張專輯也主演電影，她當天在台上鼓勵「學弟學妹」們勇敢展現自己，完成夢想。

選美教母張如君(左)與正修科大校長龔瑞璋(右)共同舉辦今年的選美比賽。(中華全球城市選拔協會提供)

張如君表示，大賽已成為鏈接兩岸及國內外文旅和經貿交流的時尚載體，融入城市特色多元化，重在選拔出能夠代表台灣城市形象和城市特質的「種子選手」，並加以重點培育。透過選手直接或間接帶動文化民風、特產與地方文旅發展，同時影響公眾關注綠色環保，參與公益珍愛地球，共建美好家園，更期待大賽為台灣繁榮發展搭建美麗時尚橋樑。

高雄賽區會長張美瑤強調，選美協會回高雄舉辦意義非凡。(中華全球城市選拔協會提供)

高雄文化研究學會理事長、正修科技大學校長龔瑞璋表示，半決賽選在正修科技大學舉辦，目的在於鼓勵學生參與選拔，展示個人突出才藝，透過參與活動實戰，將學校的教育和學生所學來幫助學生學習與成長，展現學子朝氣和青春活力。高雄賽區大會會長張美瑤表示，選拔大賽睽違10多年再回到高雄，意義非凡，除了帶動高雄城市文化，經濟及旅游風景，更重要的是希望能夠使年輕人獲得一個展示的平臺和鍛練機會。

(中時 )