2019大安沙雕音樂季，透過台中特色、海陸生態及大安港鯨魚意象發想。（陳淑娥翻攝）

今年以「嗨ON大安～鯨奇狂想派對」為主題。（陳淑娥翻攝）

「2019台中大安沙雕音樂季」今年以「嗨ON大安～鯨奇狂想派對」為主題，透過台中特色、海陸生態及大安港鯨魚意象發想，首次採用「3D立體沙雕」，23天活動期間吸引超過50萬參觀人次。台中市觀旅局表示，沙雕作品延長開放最長至9月1日止，期間18座3D沙雕作品不再修復，直至自然損壞。

觀旅局長林筱淇表示，今年沙雕突破以往規格，打造中台灣最大型海翁主雕，並以創造「海翁君」擬人化角色在臉書發文及設計周邊活動，許多遊客慕名前來大安濱海樂園與本尊合照；入口處迎賓沙雕有交通部觀光局「喔熊組長」及台中城市吉祥物「虎爸」；而海神系列沙雕也是民眾拍照熱點，詼諧且精緻的3D雕工讓參觀民眾嘖嘖稱奇。

林筱淇強調，2019大安沙雕音樂季為期23天，吸引超過50萬參觀人次， 今日圓滿畫下句點，未來將持續透過活動舉辦，以沙雕結合音樂元素，讓更多民眾認識了解大安及台中海線地區的觀光資源。

觀旅局指出，沙雕音樂季雖已落幕，為讓更多民眾能欣賞到鬼斧神工的沙雕作品，將開放民眾自由參觀沙雕作品，最長展期至9月1日結束，延長展出期間18座3D沙雕作品不再修復，直至沙雕自然損壞為止。

(中時 )