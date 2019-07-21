719致災強降雨造成高雄多處地區嚴重積水，市府團隊緊急啟動應變措施，但高雄市長韓國瑜挨批神隱近20小時才現身勘災，「治水成效」面臨考驗。前立法院長王金平今替韓緩頰說，高市副市長李四川非常盡責、專業，做起事來也非常有效率，是韓國瑜的得力副手，所以韓一定都有掌握所有的災情。

王金平今日出席「基隆金平之友」成立大會，對於外界猛批韓國瑜治水不力，他說，不認為韓國瑜救災慢半拍，只是韓尊重專業，將問題交給擁有治水專長的李四川掌握，李勢必隨時會面報，或者是電話來報告，處理方式並無不妥。

不過，前高雄市長陳菊過去也曾因延遲勘災，遭藍營譏稱「睡菊」，但此次韓國瑜勘災延誤，卻有不少藍營大老跳出來護航，遭外界質疑是雙重標準？王金平笑稱，「應該不至於啦」、「他隨時掌握所有的災情」，天災不管是誰當市長都會碰到，彼此間應互相尊重，但是每位市長或縣長，也應該馬上要有處理之道。

另外，先前韓國瑜有意邀約王金平20日在高雄路竹吃火鍋，王金平今說，這場「火鍋會」已確定延期，但不是取消。兩人原本訂在昨天晚上，但高雄已經豪雨成災了，韓國瑜身為市長必須兼顧災情，無法抽空，「那怎麼能夠有閒情逸致可以去跟我見面，不可能嘛」。

(中時 )