訓練內容包含拋繩槍、拋繩帶、魚雷浮標等實際操作。（花蓮縣消防局提供）

受到暑期高溫影響，花蓮縣沿海及山區野溪出現大量戲水民眾。花蓮縣消防局新秀分隊於三棧溪實施水域訓練，希望透過實際操作，提高水域救災能力，達成各種救生及救溺任務。

有鑒於山區溪流常有民眾下水遊憩，花蓮縣消防局第一大隊新秀分隊於20日，在三棧溪水域實施危險水域船艇訓練及溺水搶救演練。針對溺水事件易發水域，規劃活餌救援、拋繩槍、救生衣等項目操作。

花蓮縣境內共有十多處危險水域，包含新城鄉、豐濱鄉與壽豐鄉沿線海域；玉里鎮內溪流，都是當地居民與遊客經常前往戲水的場域。

消防局針對各個不穩定水域設置「危險水域」、「禁止游泳」的標示外，每週安排固定時間執行防溺宣導，呼籲民眾戲水應該選擇有救生員的水域，保障自身安全。

消防局長林文端表示，民眾戲水時應掌握自身體能與水域狀況，確實遵守相關安全規定。夏日午後對流旺盛，山區亦有間歇性大雨，溪水暴漲往往來的又快又急。民眾如突然發現溪水水面上升、水質混濁，上游傳來陣陣「隆隆」聲響，極有可能是山洪暴發前兆，應當立刻撤離，避免受困。

(中時 )