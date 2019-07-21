男團C.T.O今在西門町舉辦《START IT》簽唱會，睽違一年重返他們第一張專輯簽名會的場地辦活動，團員們心情較去年更輕鬆自在，老闆羅志祥（小豬）也沒再現身盯場，僅於昨晚傳訊息為他們加油打氣；C.T.O下個月底將在台大體育館舉辦演唱會，近期忙排練及宣傳活動幾乎每天只睡2、3個小時，梓寧爆料已經睡得夠少，梓鑫睡覺還狂打呼，一問之下，原來梓鑫天生呼吸道過敏、扁桃腺肥大，不僅睡覺時容易打呼，連平時吞口水都會痛，不太能喝冰的東西，考慮之後動手術割扁桃腺。

C.T.O今在西門町辦簽唱會。（粘耿豪攝）

為了演唱會上完美表現，小豬之前放話要求他們勤練習「跳到死、操到翻」，讓C.T.O壓力不小，薛恩甚至半夜睡覺時突然大吼，嚇壞其他團員，他表示因作夢夢到自己眼睛睜不開、手腳無法動彈，疑似出現「鬼壓床」；此外，身材精實的仕偉，也因近期頻頻健身跳舞，體脂肪只剩3、4左右，必須用超精密儀器才能測出他體脂肪。

C.T.O今在西門町辦簽唱會。（粘耿豪攝）

C.T.O昨現場唱跳新歌〈Super Girl〉，特別邀請安心亞站台，拍戲、唱歌多頭燒的她，昨獻上兩道金牌給C.T.O，一道代表老闆羅志祥要他們有「跳到死」的決心，另一道則希望人氣火紅的他們有「操到翻」的毅力，用正能量與越操越勇的精神勉勵C.T.O。

(中時 )