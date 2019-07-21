她們用土地上因下過雨自然生成的菌菇料理。（張毓翎攝）

蘇小曼是烘焙資歷超過25年主廚，因看不慣知名食品企業為了合乎利益而用的食材，毅然決定到偏鄉尋訪「好食物」。過程中她遇上記者轉成部落工作者的柳琬玲，決定共同成立「上山採集工作室–南橫雜貨鋪」，以自產天然紅藜酵母和友善環境農產品製作麵包，實踐友善環境的理念。

蘇小曼以前在食品大廠只挑選外觀佳又新鮮美味的食材，從來不思考，農民為提供商人與種植時令不對的作物，得用化學藥劑契作；後來她到紐約進修時，老師會帶著學生至食物產地，體會農民對待土地的真誠，學習如何珍惜大地賦予的天然農作，原有「主廚的傲氣」也被磨平。

回台灣後，蘇小曼向公司建議變配方，少使用人工調味品、進口產品；多用友善農民的無毒農作，不過主管認為不合經濟、同業笑她傻。她漸漸對食品業心灰意冷。

蘇小曼離開台北後，便踏上「尋找台灣好食物」之路，因緣際會認識了在莫拉克新聞網工作的柳琬玲。彼此對偏鄉族人的不捨，及堅持守護土地的心，讓她們決定2015年回老家三合厝，開工作室，並以三分薄田，種植小麥、旱稻、花生等不耗水作物。

她們出產的麵包，用自產作物、自養紅藜酵母和友善農友的農產料理。柳琬玲指出新修正的《工廠管理輔導法》會讓農地越來越少，多數人離農業太遠，無感農地的消殆，每當討論工輔法修法，中小企業為台灣帶來經濟價值仍主導，「吃土農人」則成啞巴。

她們推廣的概念是從自身做起，找附近友善耕作農戶，定期進貨，變成固定戶；不吃進口水果，支持在地果農。若消費端將「在地最好」變成生活概念，可產生更大力量改變農民，實踐台灣的農地永續。

(中時 )