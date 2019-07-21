女星賈靜雯在與修杰楷結婚生子前，曾與孫志浩有過5年婚姻，生下大女兒「梧桐妹」，如今兩人雖各自再婚、各自幸福，但仍一起守護女兒長大，如今梧桐妹已是個14歲的美麗少女，生活上越來越有自我意識，不僅開通IG，大方宣告自己就是咘咘、波妞的姊姊，曬了很多私下生活照，日前更「擴大版圖」興高采烈開通微博帳號，沒想到5天就關版，並在IG嚴肅發文，為家人槓上對岸網民。

梧桐妹IG限時動態po文。(翻攝自梧桐妹IG)

梧桐妹本月17日開心開通微博帳號，網友紛紛表示歡迎她加入，但也叮嚀環境較複雜，「假如有不好的聲音或者汙穢的評論，希望Angel不要太在意」，言猶在耳，梧桐妹真的帳號僅開通5天就喊卡，今她在IG貼出限時動態，坦言網友說的話很多，「微博真的是一個非常險惡的地方，我決定不再用微博了，抱歉」。

而對於外界好奇的關版原因，梧桐妹沒仔細說明，僅喊話：「請你們拜託不要怪我爸爸(孫志浩)，或Novia阿姨(孫現任妻林若亞)任何事情，不認識他們就不要說他們有多壞，他們什麼都沒有做」，心酸請託不要再看見網路上那些「小孩子的行為」，重傷這兩個她深愛的家人。

而梧桐妹的心酸喊話，也傳達到了大陸網民的耳裡，在她關版不久，有網友轉貼了她的限動，替她抱不平，痛呼：「我不知道你們對她說了什麼傷人的話，但你們的良心在哪裡？」，認為梧桐妹只是個小女孩，有自己的生活，而顯然賈靜雯夫妻跟孫志浩夫妻給她了雙倍的疼愛，梧桐妹非但沒怨言，還覺得幸福，「你們是誰？你們又有什麼資格詆毀人家」，忍不住替她感到心疼。

(中時電子報)