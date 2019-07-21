英國前駐美國大使達洛克（Kim Darroch）先前痛罵美國總統川普「無能」的機密電文遭到外洩，引發英美兩國關係陷入緊張，川普火山爆發，稱不再和達洛克往來，迫使達洛克自請辭職，現在機密電文外洩事件背後藏鏡人曝光，竟只是一名年僅19歲的獨立記者。

19歲的英國獨立記者艾金頓（Steven Edginton）在英國《週日郵報》（Mail on Sunday）撰文稱，自己是揭發英國大使達洛克痛批川普電文內容的關鍵人物。

作為英國脫歐倡議者以及新成立的「脫歐黨」（The Brexit Party）數位策略分析師，艾金頓自陳今年初開始調查英國政府如何著手執行脫歐程序，他自1月起訪談了大量現任、前任政府公職人員、政治人物、記者，以拼湊出這些公職人員在脫歐過程中所扮演的角色。

不過今年6月調查出現了重大且意外的突破，其中一名值得信賴的消息來源將達洛克2017年6月寫給英國國安顧問塞德威（Mark Sedwill）的機密電文洩漏給他，內容不僅痛罵川普「無能」，還批評他所領導的政府「失能」，艾金頓描述自己被本該維持客觀判斷、言語卻如此毫無修飾的外交官感到「震驚」，他馬上意識到「這會是個大新聞」，因此在猶豫了幾天後找上另一名非常有經驗的政治記者歐克夏特（Isabel Oakeshott）商量，兩人才合力完成這篇報導，並且投稿到《週日郵報》，不過礙於事件極具爭議性，最終報導並未露出他的名字。

針對達洛克機密電文遭到外洩一事，先前媒體報導背後有政治陰謀，可能是倫敦部分人士藉由該案件清出英駐美大使職缺，以安插較支持脫歐的大使。不過艾金頓強調，他揭發電文與陰謀論絕無關係，他這麼做純粹是基於新聞工作的誠信理念。

他說文章刊登前並未預想到事件會鬧得這麼大，畢竟文章發布前，英國外交部已充分了解文章內容，並且僅發布一篇強調華府與唐寧街關係將不受此等「惡作劇行為」影響的聲明輕輕帶過。

艾金頓說他今日打破沉默、站出來承認自己就是整件案情的關鍵人物，目的是希望挑戰那些聲稱外洩機密電文將危害國家安全的說詞，他強調，此次洩漏的電文內容完全不涉及任何國家機密，稱電文內容涉及龐大的公共利益，英國公民、決策者、乃至公僕都有權知道這些事件背景。不過他現在擔心自己可能因這起洩密案遭到英國警方及情報單位逮捕。

(中時電子報)