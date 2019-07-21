立法院前院長王金平雖然已退出國民黨初選，卻仍動作頻頻、引人矚目，他今再度開砲，指總統蔡英文仗著國會多數，通過很多不合理法案，讓大家心裡不滿、不服，造成社會對立，這是事實情況，狠酸「我就這麼講，沒有去批評個人」。

王金平持續勤跑基層，基隆市王金平之友會今在安樂區舉行成立大會，黨籍市議員秦鉦、俞參發等人皆到場，支持者不斷揮舞小國旗，高喊加油，氣氛相當熱絡。但對於是否參選到底，王語帶保留，並稱現階段不曉得能怎麼辦，只能傾聽民意，整合各方面的力量還有資源。

王金平強調，黨中央還有韓國瑜的競選問題必須處理，總是會一步一步規畫，去推動、進行，他也提到，支持者在問未來會如何選，他都回說「自己也不知道」，現在就是要一起來讓國民黨能夠在2020年順利翻轉政權，各自奉獻努力。

不過，韓國瑜贏得國民黨總統初選大勝，等於宣告國民黨進入「韓國瑜時代」，百年政黨權力結構面臨大洗牌，黨主席吳敦義及韓國瑜恐形成「兩強磨合」議題。王金平認為，這點雙方都要互相尊重，要互相有共識，清楚「現在這一局就是為著中華民國的生存」，為國民黨重新執政而努力而團結，才能有利於選務的推動。

接著王話鋒一轉，質疑蔡英文口口聲聲呼籲大家團結，但國家政策卻完全沒有為其他人設想，處理的政策或法律，包括轉型正義、一例一休等惡法，都是用狹持多數的席次強行通過，長期只會造成民眾不滿，引發社會對立。

(中時 )