二水鄉農會總幹事蔡文琳（中）對於青農許慈良（右1）用心栽培管理田園，還將廉價不起眼的絲瓜做成一系列高附加價值的產品，大讚是青農成功典範。（謝瓊雲攝）

每年夏季大量生產絲瓜絡旺季時，許慈良家門前就成了打卡熱點，成排整串吊掛日曬風乾的絲瓜絡像瀑布般垂下，成為農村特殊景觀。（謝瓊雲攝）

許慈良的母親開心拿著家裡陳列擺設的絲瓜絡文創小物，各式小動物、古亭畚和筆筒等，令人眼睛一亮。(謝瓊雲攝)

彰化縣二水鄉青農許慈良，種植各式品種絲瓜，還種植大量長型絲瓜留作絲瓜絡，即菜瓜布，每年生產上萬條、還進軍都會區百貨，剝去外殼以山泉水清洗後，大量吊掛在自家門前曬乾，意外成為農村熱門拍照打卡點。

42歲的許慈良原本在跨國飲料食品公司當業務員，10年前在參加漂鳥營後竟懷念起兒時農村生活場景，決定返鄉從農，接手父親的田園，從木瓜轉作高經濟價值的山藥、巨峰葡萄和栗子南瓜。

6 年前他發現絲瓜好管理又收益穩定，開始大量種植，為了解決夏季太多人搶種、供過於求的問題，努力開發加工產品提升附加價值，生產的絲瓜水、絲瓜絡反而比鮮食絲瓜銷路更好，光絲瓜絡每年夏天就能生產1.2萬條。

從種植葡萄起就堅持草生無毒栽培，生產的絲瓜水、絲瓜絡也是天然又安全；好山好水的二水鄉，灌溉溝渠出水口就有取之不竭的山泉水，夏季絲瓜採收到第三輪，才留在瓜棚上經45天轉化成纖維質，採收整理清洗後在陽光下曬乾。

許慈良以自家鐵門防颱架，成排吊掛絲瓜絡，形成特殊的農村風情，太太詹娜雯更以巧手巧思將絲瓜絡成品製作成小巧的文創小物，如遮陽帽、筆筒、貓頭鷹和古亭畚等，常常吸引遊客駐足；夫妻倆在寒、暑假農忙空檔，還設計農村體驗小旅行，帶領遊客走進南瓜園、絲瓜園，體驗絲瓜水或絲瓜絡DIY、品嘗農村風味餐，也帶動二八水觀光商圈的經濟。

(中時 )