1滴汗漬也能成為犯罪證據！台中市許姓民眾的住處去年遭人侵入，雖未有貴重東西遺失，但許家人憂心安全受危害，警方獲報到現場採證，在房間內發現疑似嫌犯留下的汗漬，經DNA比對查獲有毒品前科的蕭姓男子，順利偵破蕭男侵入住宅，台中地院也判蕭5個月有期徒刑。

判決指出，蕭姓男子與已經過世的鄭姓男子去年9月間見到許家房舍旁有施工鷹架，且陽台窗戶未上鎖，便利用鷹架為工具、侵入許宅內意圖偷竊，但貴重東西還沒找到，蕭男就因毒癮發作、匆匆離去。

許家人返家後察覺屋內有被人侵入的跡象，雖然沒有遺失物品，仍決定報警，警方鑑識人員在採證時發現許家女兒的房間內有可疑汗漬，即以工具取得後送檢驗，結果發現汗漬DNA與蕭男相符，通知蕭到案說明，他也坦承犯行。

蕭男被依侵入住宅竊盜未遂罪嫌法辦，台中地院認為，蕭男已經侵入他人住宅、著手實行竊盜，雖中途因身體不適而味竊得財物，仍判處他有期徒刑5個月，可易科罰金，可上訴。

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(中時 )